Более 20 молний ударило в Останкинскую башню при грозе. Видео

Не менее 22 молний попало в Останкинскую башню в Москве во время грозы в понедельник, 28 июня. Такую информацию распространила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети. При этом непогода не помешала трансляции телерадиоканалов с Останкинской башни.

С приближением атмосферного фронта на объекте РТРС работала система грозового предупреждения. Она инициируется, когда в радиусе 5 километров от телебашни идет гроза.