Более 20 молний ударило в Останкинскую башню при грозе. Видео

Не менее 22 молний попало в Останкинскую башню в Москве во время грозы в понедельник, 28 июня. Такую информацию распространила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети. При этом непогода не помешала трансляции телерадиоканалов с Останкинской башни.

С приближением атмосферного фронта на объекте РТРС работала система грозового предупреждения. Она инициируется, когда в радиусе 5 километров от телебашни идет гроза.

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Все посетители недавно отрытых наружных балконов были эвакуированы на закрытые смотровые площадки и в фойе.

Как отмечают в РТРС, Останкинская телебашня невольно выступает основным громоотвод Москвы. Удары разрядов атмосферного электричества не представляют опасности для конструкций объекта, который оснащён мощной системой молниезащиты.

Причём чаще молнии бьют не в башню, а из неё в атмосферу. Это объясняется особенностями возникновения молнии «земля-облако». Один из сегодняшних моментов удара молнии в башню попал на видеорегистратор автомобиля.

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ФОТО: flickr/Nadezhda Sokoreva
ТЕГИ:ГрозаМолнияОстанкино
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