СМИ: Могилу Бандеры в Мюнхене раскрасили из баллончиков

Фиолетовый крест неизвестные нарисовали на могиле Степана Бандеры в Мюнхене (германская федеральная земля Бавария) красками из баллончиков. Об этом сообщила радиостанция Bayerischer Rundfunk со ссылкой на представителя местной полиции в воскресенье.

Памятник Бандере облили краской во Львове

Сообщается, что полиция укрыла разрисованный крест брезентом, чтобы затем начать восстановительные работы.

Бандера похоронен на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене. В прошлом году ее облили неизвестным веществом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПамятникСтепан БандераГермания
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