СМИ: Модель Водянова задолжала 1 млрд рублей по кредитам

Модель Наталья Водянова задолжала 1 млрд рублей по кредитам на приобретение и обустройство дома во Франции. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, после свадьбы с бизнесменом Антуаном Арно Водянова решила купить дом для семьи и в 2020 году оформила первый кредит, чтобы приобрести большой коттедж. Вплоть до 2023 года модель брала в банке миллионы евро, чтобы жить в поместье стоимостью 11,3 млн евро (около 1 млрд рублей). Общий кредит составил 1,3 млрд рублей.

«Остаток... Наталья вложила в реновацию и ремонт дома... Водянова начала гасить задолженность только в конце марта 2025 года», - отмечает издание.

Как пишет СМИ, модель вернула банку лишь 3,5 млн рублей.

Между тем в России благотворительная организация семьи актера Михаила Ефремова «Фонд имени Олега Ефремова» задолжала 9,6 млн рублей.

