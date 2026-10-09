СМИ: Модель Водянова задолжала 1 млрд рублей по кредитам
Модель Наталья Водянова задолжала 1 млрд рублей по кредитам на приобретение и обустройство дома во Франции. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, после свадьбы с бизнесменом Антуаном Арно Водянова решила купить дом для семьи и в 2020 году оформила первый кредит, чтобы приобрести большой коттедж. Вплоть до 2023 года модель брала в банке миллионы евро, чтобы жить в поместье стоимостью 11,3 млн евро (около 1 млрд рублей). Общий кредит составил 1,3 млрд рублей.
«Остаток... Наталья вложила в реновацию и ремонт дома... Водянова начала гасить задолженность только в конце марта 2025 года», - отмечает издание.
Как пишет СМИ, модель вернула банку лишь 3,5 млн рублей.
Между тем в России благотворительная организация семьи актера Михаила Ефремова «Фонд имени Олега Ефремова» задолжала 9,6 млн рублей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Армия России взяла под контроль Кияницу в Сумской области
- Кириенко: Мессенджером «Макс» пользуются более 140 млн человек
- СМИ: В Черногории задержан основатель проекта «Рыбарь»
- Сотни пострадавших компаний: Кого «выключат» атаки на дата-центры «Яндекса»
- Атакованный в Черном море танкер «Афрамакс Рио» отбуксировали в безопасное место
- Путин: Узбекистан будет председателем СНГ с 1 января
- «Генерал Армагеддон»: Зачем Суровикина вернули в зону СВО
- СМИ: Модель Водянова задолжала 1 млрд рублей по кредитам
- В Калуге несколько модулей дата-центра «Яндекса» выведены из строя после атаки БПЛА
- В Перу на выборах мэра одного из округов победил Гитлер Муссолини