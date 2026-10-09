В Перу на выборах мэра одного из округов победил Гитлер Муссолини
9 октября 202610:30
Юлия Савченко
Кандидат Гитлер Муссолини Симеон Флорес выиграл выборы мэра в округе Керопалка в Перу. Об этом сообщил портал The Gateway Pundit.
«Он получил 229 голосов, что составило 34,54 процента от общего числа действительных бюллетеней», — говорится в материале.
Политик одержал победу на выборах, обойдя ближайшего соперника на 25 голосов.
Ранее в Нижнем Тагиле отправили под административный арест местного жителя, оформившего заказ пиццы на имя «Адольф Гитлер».
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