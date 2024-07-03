СМИ: Модель Анастасия Решетова обвинила психолога Веронику Степанову в клевете

По данным канала, певица Алсу намекнула, что разводится с Яном Абрамовым из-за того, что он изменил ей с моделью. Решетова комментировать пост не стала, после чего решила высказаться Степанова.

В своих соцсетях психолог назвала модель «эскортницей» и также заявила о её «страстном сексе» с бывшим супругом Алсу. В ответ Решетова решила обратиться в полицию.

Модель просит правоохранителей провести проверку по факту распространения Степановой сведений, порочащих её честь и достоинство, изъять у неё телефон, компьютер и привлечь к уголовной ответственности.

Как пишет Baza, интересы модели будет представлять адвокат Жорин.

Ранее в США фанат решил засудить певицу Мадонну за слишком откровенное выступление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, пришедших на шоу заставили «смотреть порнографию без предупреждения».