СМИ: Модель Анастасия Решетова обвинила психолога Веронику Степанову в клевете
Модель Анастасия Решетова обратилась в полицию с заявлением на психолога Веронику Степанову, которую обвинила в клевете. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, певица Алсу намекнула, что разводится с Яном Абрамовым из-за того, что он изменил ей с моделью. Решетова комментировать пост не стала, после чего решила высказаться Степанова.
В своих соцсетях психолог назвала модель «эскортницей» и также заявила о её «страстном сексе» с бывшим супругом Алсу. В ответ Решетова решила обратиться в полицию.
Модель просит правоохранителей провести проверку по факту распространения Степановой сведений, порочащих её честь и достоинство, изъять у неё телефон, компьютер и привлечь к уголовной ответственности.
Как пишет Baza, интересы модели будет представлять адвокат Жорин.
Ранее в США фанат решил засудить певицу Мадонну за слишком откровенное выступление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, пришедших на шоу заставили «смотреть порнографию без предупреждения».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru