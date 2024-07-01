СМИ: Алсу намекнула на причину развода с Абрамовым

Российская исполнительница Алсу опубликовала посты в соцсетях, в которых намекнула на причину развода с бизнесменом Яном Абрамовым, сообщает «РЕН ТВ».

Алсу извинилась за нечестную победу дочери в проекте «Голос»

Причиной могла стать измена супруга. Она сравнила разлучницу с «представительницей древнейшей профессии».

Ранее стало известно, что Алсу подала на развод с мужем спустя 18 лет брака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:Певица

Горячие новости

Все новости

партнеры