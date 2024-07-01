СМИ: Алсу намекнула на причину развода с Абрамовым
1 июля 202403:36
Российская исполнительница Алсу опубликовала посты в соцсетях, в которых намекнула на причину развода с бизнесменом Яном Абрамовым, сообщает «РЕН ТВ».
Причиной могла стать измена супруга. Она сравнила разлучницу с «представительницей древнейшей профессии».
Ранее стало известно, что Алсу подала на развод с мужем спустя 18 лет брака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru