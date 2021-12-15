«Покупай сейчас, плати позже»: МегаФон вводит новую схему расчётов за покупки в своих салонах связи

МегаФон предлагает покупателям розничных магазинов оплачивать товары частями. При этом новый формат расчётов не предусматривает комиссий и процентов, а также не требует заключения кредитного договора. Новая услуга позволяет приобретать в салонах любые товары стоимостью до 30 тыс. рублей, внося в день покупки лишь 25% от ее стоимости.

Далее раз в две недели необходимо оплачивать ещё по 25% или погасить остаток единым платежом. Для совершения такой покупки клиенту нужно уточнить свой номер телефона, ФИО, дату рождения и предоставить фото. Процесс оформления услуги занимает около двух минут и предоставляется гражданам Российской Федерации и стран СНГ.

Как сообщил генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин, услуга реализована на базе финтех-платформы PayStep, которая позволяет осуществлять продажи в формате BNPL («Buy now, pay later» / «Покупай сейчас, плати позже»). Это первое в стране полномасштабное решение для поддержки BNPL как в цифровых каналах, так и в салонах продаж.

Пилотный проект стартовал в 10 регионах России, в том числе в Москве и области. В следующем году этот формат расчётов планируется распространить во всех магазинах розничной сети МегаФон в стране. По результатам первых дней запуска пилота наиболее популярными покупками стали смартфоны, беспроводные наушники и аксессуары.

