Бедрос Киркоров не оставил почти никакого наследства

Юрист отметил, что 92-летний мужчина владел лишь небольшой квартирой в провинции.

«Вы знаете, я даже был знаком с Бедросом. Он был совсем не богатым человеком. У него была какая-то квартира, которая, по-моему, не в Москве. Где-то в провинции. Не очень дорогая по московским меркам. А все остальное — нечего было оставлять», — заявил Добровинский.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Бедрос Киркоров был окружен вниманием семьи и особенно гордился своим сыном Филиппом и внуками. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

