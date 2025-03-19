Бедрос Киркоров не оставил почти никакого наследства
Скончавшийся 18 марта народный артист России Бедрос Киркоров не оставил почти никакого наследства. Об этом в интервью NEWS.ru заявил работавший с сыном покойного, певцом Филиппом Киркоровым, адвокат Александр Добровинский.
Юрист отметил, что 92-летний мужчина владел лишь небольшой квартирой в провинции.
«Вы знаете, я даже был знаком с Бедросом. Он был совсем не богатым человеком. У него была какая-то квартира, которая, по-моему, не в Москве. Где-то в провинции. Не очень дорогая по московским меркам. А все остальное — нечего было оставлять», — заявил Добровинский.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Бедрос Киркоров был окружен вниманием семьи и особенно гордился своим сыном Филиппом и внуками. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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