СМИ: Минздрав запретил медикам высказываться о коронавирусе в СМИ

Министерство здравоохранения Российской Федерации ввело запрет на публичные высказывания медицинских работников по пандемии коронавируса, а также на общение с представителями СМИ по этой теме. Распоряжение главы Минздрава на этот счёт Михаила Мурашко появилось в интернете.

В документе говорится, что любые комментарии спикеров – медиков на тему COVID-19 обязаны проходить согласование в устном или письменном виде с пресс-службой ведомства. Это следует из публикации распоряжения в Telegram-канале Baza.

Уточняется, что директива разослана главным внештатным специалистам и руководителям медучреждений. Официального подтверждения или комментария на этот счёт пока не появлялось.

