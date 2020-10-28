СМИ: Минздрав запретил медикам высказываться о коронавирусе в СМИ
Министерство здравоохранения Российской Федерации ввело запрет на публичные высказывания медицинских работников по пандемии коронавируса, а также на общение с представителями СМИ по этой теме. Распоряжение главы Минздрава на этот счёт Михаила Мурашко появилось в интернете.
В документе говорится, что любые комментарии спикеров – медиков на тему COVID-19 обязаны проходить согласование в устном или письменном виде с пресс-службой ведомства. Это следует из публикации распоряжения в Telegram-канале Baza.
Уточняется, что директива разослана главным внештатным специалистам и руководителям медучреждений. Официального подтверждения или комментария на этот счёт пока не появлялось.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru