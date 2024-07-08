СМИ: Минздрав поддержал проект закона о штрафах для родителей за курение детей

Автором инициативы является глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев. Документ направлен на борьбу с «тотальным курением вейпов в школах».

По мнению Метелева, в КоАП имеется статья, предполагающая наказание для родителей за распитие несовершеннолетними алкоголя и употребление наркотиков. Депутат считает, что данную меру необходимо распространить и на случаи курения, параллельно увеличив размер штрафа.

Ранее главный внештатный детский специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области, замглавврача ГБУЗ МО «Московский областной клинический наркологический диспансер» по детству Олеся Волкова заявила «Радиоточке НСН», что первый раз курить пробуют в среднем в 12-13 лет.

