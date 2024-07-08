СМИ: Минздрав поддержал проект закона о штрафах для родителей за курение детей
Минздрав РФ и Роспотребнадзор поддержали законопроект, предполагающий введение штрафа для родителей за потребление несовершеннолетними в возрасте до 16 лет табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».
Автором инициативы является глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев. Документ направлен на борьбу с «тотальным курением вейпов в школах».
По мнению Метелева, в КоАП имеется статья, предполагающая наказание для родителей за распитие несовершеннолетними алкоголя и употребление наркотиков. Депутат считает, что данную меру необходимо распространить и на случаи курения, параллельно увеличив размер штрафа.
Ранее главный внештатный детский специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области, замглавврача ГБУЗ МО «Московский областной клинический наркологический диспансер» по детству Олеся Волкова заявила «Радиоточке НСН», что первый раз курить пробуют в среднем в 12-13 лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Рособрнадзоре назвали число удаленных с ЕГЭ школьников
- В День семьи, любви и верности хотели бы сыграть свадьбу 50% россиянок
- Министр Кравцов назвал среднюю зарплату выпускников колледжей
- В Белгородской области в результате обстрела села Никольское погиб человек
- ВСУ дважды за час атаковали Кременную в ЛНР
- МО РФ отвергло обвинения Киева в якобы намеренном ударе по гражданским объектам
- Сервис аренды самокатов протестирует пользователей на внимание и концентрацию
- Член СПЧ Меркачева заявила, что пожизненно осужденные жалуются на избиения
- СМИ: Минздрав поддержал проект закона о штрафах для родителей за курение детей
- Зеленский прибыл в Польшу для встречи с премьер-министром страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru