Киргизия запретила ввоз и реализацию вейпов и электронных сигарет

Ввоз вейпов и электронных сигарет и их реализацию запретили на территории Киргизии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат парламента республики.

Отмечается, что депутаты приняли вводящие соответствующие ограничения законопроект о защите здоровья граждан от последствий потребления табака, никотина, воздействия табачного дыма и аэрозоля, поправки в кодекс о правонарушениях, а также в Уголовный кодекс.

В Киргизии запрещается ввоз и продажа электронных сигарет с «резервуаром со специальной жидкостью-наполнителем». За нарушение запрета предусмотрен штраф в 150-200 тысяч киргизских сомов ($1,35 - $1,8 тысячи) в случае ввоза, 50-65 тысяч сомов ($450 - $585) — в случае продажи. Кроме того, за курение вейпа в неустановленных местах граждан будут штрафовать на 50 тысяч сомов (примерно $450), юрлица — на 60 тысяч (около $540).

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в стране, пишет RT.

