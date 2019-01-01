СМИ: Минздрав поддержал идею спецмагазинов для продажи алкоголя и табака
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России. Как пишут «Известия», Минздрав одобрил такой законопроект. В ведомстве считают, что ограничение продажи спиртной и табачной продукции приведет к снижению их потребления.
Согласно документу, продажу алкоголя и табака следует запретить в обычных магазинах, чтобы сократить спонтанное потребление. Вход в специализированные магазины для продажи данных товаров будет разрешен только лицам старше 18 лет.
Идею не одобрили Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития. Ведомства считают, что открытие спецмагазинов сильно отразится на других торговых точках, Кроме того, есть риск, что без подобных магазинов останутся мелкие населенные пункты, сообщает Ura.ru.
Напомним, что в 2018 году продажи алкоголя в России поднялись почти на 5 процентов. В то же время его доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении чуть сократилась.
Ранее Росалкогольрегулирование опубликовало доклад по итогам работы за 2018 год. Цифры специалисты озвучили неутешительные. Около 40% процентов проверенного алкоголя оказалось нелегальным. Всего за год служба провела более шести тысяч проверок, которые коснулись почти четырех тысяч организаций.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, обсуждая с НСН озвученные цифры, отметил, что это только половина правды.
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