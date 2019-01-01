СМИ: Минздрав поддержал идею спецмагазинов для продажи алкоголя и табака

Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России. Как пишут «Известия», Минздрав одобрил такой законопроект. В ведомстве считают, что ограничение продажи спиртной и табачной продукции приведет к снижению их потребления.

Согласно документу, продажу алкоголя и табака следует запретить в обычных магазинах, чтобы сократить спонтанное потребление. Вход в специализированные магазины для продажи данных товаров будет разрешен только лицам старше 18 лет.

Идею не одобрили Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития. Ведомства считают, что открытие спецмагазинов сильно отразится на других торговых точках, Кроме того, есть риск, что без подобных магазинов останутся мелкие населенные пункты, сообщает Ura.ru.

Напомним, что в 2018 году продажи алкоголя в России поднялись почти на 5 процентов. В то же время его доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении чуть сократилась.