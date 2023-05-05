«Не импульсивные покупки»: Продажа алкоголя занимает 15% дохода в продуктовых магазинах

Депутаты Госдумы предлагают убрать алкоголь из прикассовой зоны в магазинах. Запрет продаж спиртного на кассе снизит потребление алкоголя, считают авторы законопроекта. Документ планируется рассмотреть уже в весеннюю сессию, заявил депутат Ярослав Нилов. Ставцев предложил депутатам заняться реальными проблема на рынке алкоголя.

«У меня нет данных о доли продаж алкоголя в прикассовых зонах. Все зависит от формата сети, если это крупные гипермаркеты, то это незначительная доля процента, если это просто маркет, где алкоголь является важным источником дохода – доля может выше. Алкогольные напитки в структуре доходов магазинов могут достигать 15 процентов. Я бы не сказал, что алкоголь относится к импульсным покупкам. Кросс-выкладки больше создают антураж магазина, чем повышают продажи с этих точек. Основное место продаж алкоголя в магазине – специальный отдел. Поэтому вся эта история с прикассовыми зонами не заслуживает внимания законодателей, когда масса других проблем на алкогольном рынке», - отметил Ставцев.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что композитор Игорь Николаев будет продавать алкоголь под брендом «Выпьем за любовь».

