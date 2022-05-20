Delivery Club сообщил об утечке данных клиентов

Сервис доставки еды Delivery Club сообщил об утечке данных о заказах клиентов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Яндекс.Еду» оштрафовали на 60 тысяч рублей из-за утечки данных

«Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты. Делаем все возможное для предотвращения распространения данных», — сообщили в Delivery Club, добавив, что приносят клиентам «искренние извинения».

По данным Telegram-каналов, в Сеть попали имена пользователей, номера телефонов, адреса электронной почты и доставки, состав и стоимость заказов.

В марте стало известно об утечке данных клиентов сервиса «Яндекс.Еда». В интернете была опубликована база с телефонами клиентов и информацией об их заказах. После утечки мировой суд в Москве оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тысяч рублей, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:компанияУтечка
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