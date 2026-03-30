Песков: Темы новой мобилизации в РФ нет на повестке дня
30 марта 202612:34
Тема новой мобилизации в России не прорабатывается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Такой темы нет на повестке дня», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в стране нет необходимости в объявлении новой волны мобилизации.
