СМИ: Минтруд предложил индексировать пенсии два раза в год
Министерство труда России выступило с инициативой о повышении пенсий дважды в год в течение двух лет, сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда.
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Как ожидается, выплату для неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января 2024 года на 5,3 процента, а в дальнейшем — на 4 процента в феврале 2025 и 2026 года. Кроме того, в 2025 и 2026 годы в апреле будет произведена корректировка на 3,8 процента и 2,8 процента соответственно.
После этого среднегодовой размер пенсии достигнет 25 тысяч 690 рублей.
Ранее экономист рассказал о праве россиян получать пенсию досрочно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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