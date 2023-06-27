СМИ: Минтруд предложил индексировать пенсии два раза в год

Министерство труда России выступило с инициативой о повышении пенсий дважды в год в течение двух лет, сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда.

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Как ожидается, выплату для неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января 2024 года на 5,3 процента, а в дальнейшем — на 4 процента в феврале 2025 и 2026 года. Кроме того, в 2025 и 2026 годы в апреле будет произведена корректировка на 3,8 процента и 2,8 процента соответственно.

После этого среднегодовой размер пенсии достигнет 25 тысяч 690 рублей.

Ранее экономист рассказал о праве россиян получать пенсию досрочно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

