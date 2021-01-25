СМИ: Минтранс выступил против вывода ретромашин из-под действия запрещающих знаков
Минтранс РФ отклонил предложение Российской автомобильной федерации (РАФ) вывести классические и спортивные автомобили из-под действия знаков, запрещающих проезд автомобилей с низким экологическим классом. Об этом пишет «Коммерсант».
Издание отмечает, что такая инициатива была признана преждевременной. В ГИБДД заявили, что на данный момент нет системы «категорирования» классических и спортивных авто в зависимости от соответствия их современным требованиям безопасности. Также нет критериев, по которым можно определить условия допуска транспортных средств к движению.
Отмечается, что вывести спортивные и классические автомобили из-под действия знаков удастся только после создания системы допуска.
Также ФГУП «НАМИ» считают необходимым создать отдельную диагностическую карту, чтобы подобного рода авто могли проходить техосмотр.
«Экологические» указатели введены в ПДД в 2017 году, сейчас из-под их действия выведен транспорт Минобороны РФ, полиции, пожарной охраны, скорой помощи, почты.
Ранее автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с РИА ФАН раскритиковал проект поправок в ПДД, в первую очередь тех, которые касаются средств индивидуальной мобильности.
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