СМИ: Минтранс выступил против вывода ретромашин из-под действия запрещающих знаков

Минтранс РФ отклонил предложение Российской автомобильной федерации (РАФ) вывести классические и спортивные автомобили из-под действия знаков, запрещающих проезд автомобилей с низким экологическим классом. Об этом пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что такая инициатива была признана преждевременной. В ГИБДД заявили, что на данный момент нет системы «категорирования» классических и спортивных авто в зависимости от соответствия их современным требованиям безопасности. Также нет критериев, по которым можно определить условия допуска транспортных средств к движению.

Отмечается, что вывести спортивные и классические автомобили из-под действия знаков удастся только после создания системы допуска.