СМИ: Минстрой разработает критерии качества для управляющих компаний
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал Минстрою РФ представить меры по улучшению системы допуска компаний на рынок управления многоквартирными домами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на обращение.
Как сообщил глава комитета Сергей Пахомов, многие управляющие компании сегодня не имеют достаточной квалификации. Он также добавил, что контроль за УК со стороны Государственной жилищной инспекции часто носит формальный характер. Помимо прочего возникают и проблемы в нормативно-правовых актах, касающихся пожарной безопасности.
При этом управляющие компании указали на низкие тарифы, не позволяющие повышать качество предоставляемых ими услуг.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева сообщила «Радиоточке НСН», что в Госдуму внесли законопроект, стандартизирующий отчетность управляющих компаний. По ее словам, это позволит снизить число фиктивных платежей за ЖКХ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru