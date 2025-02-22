СМИ: Минпросвещения проверит результаты участников олимпиады по географии
Минпросвещения перепроверит результаты школьной олимпиады по географии, сообщает РБК со ссылкой на ведомство.
Как уточнили министерстве, в отдельных регионах зафиксировали утечку заданий во время проведения олимпиады, поэтому местной власти поручили пересмотреть видеозаписи соревновательного тура.
В ведомстве также заявили, что соревновательные туры регионального этапа обычно проводят с минимальными временными разрывами, чтобы предотвратить подобные утечки. При этом комплекты заданий направляют по защищенной почте за час до начала туров.
Региональный этап школьной олимпиады по географии среди 9-11 классов состоялся 11 февраля, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru