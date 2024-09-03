Минпросвещения установило проведение олимпиады по Труду с этого учебного года
Минпросвещения РФ установило проведение всероссийской школьной олимпиады по предмету «Труд» с учебного года 2024-2025, следует из приказа.
Школьная дисциплина «труд», которая вернулась в российские образовательные учреждения с 1 сентября 2024 года, будет состоять из пяти обязательных модулей и трёх по выбору учащихся.
К обязательным отнесены: «Производство и технологии», «Технологии обработки и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3-D моделирование, прототипирование, макетирование». К вариативным: «Автоматизированные системы», «Животноводство» и «Растениеводство».
Ранее заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург назвал глупостью гендерное разделение уроков труда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпросвещения установило проведение олимпиады по Труду с этого учебного года
- Росаккредитации разрешила ввозить в РФ пиво из Северной Кореи
- СК возбудил дела против сотрудников столичных миграционных подразделений
- Венгрия сняла с повестки встречи постпредов ЕС использование активов РФ
- Популярность песни «Третье сентября» объяснили обилием мемов
- Грузовик с урановыми отходами попал в ДТП в Киргизии
- Криштиану Роналду заявил, что хочет побить еще один рекорд
- Рок-группа «Три дня дождя» намерена сыграть самый длинный рок-концерт
- На Украине уволились сразу три министра
- ФК «Ахмат» вернул Ташуева на пост главного тренера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru