СМИ: Минобрнауки предложило по-новому присуждать научные степени

Сейчас аспирантам и докторантам, планирующим защитить диссертацию, необходимо опубликовать ряд статей в научных журналах и «Перечня ВАК». Кроме того, допускаются публикации в изданиях, которые индексируются базами данных Web of Science, Scopus и российской Russian Science Citation Index (RSCI). Минобрнауки предлагает убрать перечисление конкретных баз, разрешив публиковаться лишь в рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК).

По словам председателя ВАК Владимира Филиппова, нововведение — следствие моратория правительства на фоне «научного бойкота» на требование наличия публикаций, индексируемых в международных базах. ВАК определит новый список международных источников, в которых аспиранты и докторанты смогут публиковаться для защиты диссертаций.

Филиппов подчеркнул, что «Перечень ВАК» пересматриваться не будет. В том же время комиссия намерена разделить журналы на три группы по уровню качества.

Как отметил вице-президент РАН Алексей Хохлов заявил, что академия собирается направить министерству замечания и выразить несогласие с концепцией изменений. По словам ученого, RSCI, не являющаяся международной базой, автоматически выпадет из нового перечня ВАК. Кроме того, в список комиссии включены «некоторые чудаковатые журналы», где можно «опубликовать все что угодно» за деньги.

Ранее в Минобрнауки поддержали инициативу о введении в учебный план вузов курса по изучению гибридных войн. Краткий интенсивный курс «Гибридная война» уже апробировали в Российском государственном социальном университете (РГСУ), пишет Газета.ру.

