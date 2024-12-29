СМИ: Минобороны согласилось вернуть на СВО обвиняемого в мошенничестве генерал-майора Попова

Власти могут освободить из-под стражи бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники, военачальника могут отправить в зону спецоперации.

Такую информацию подтвердили изданию и близкие высокопоставленного офицера. По их данным, свое согласие на отправку Попова на СВО уже дало российское оборонное ведомство.

Генерал Попов допустил возможность возвращения на спецоперацию

Теперь Попов, добавили источники издания, ждет оформления соответствующих документов. При этом суд над ним не прекращался, заседания идут в Тамбове

В середине июля 2024 года 235-й Гарнизонный военный суд перевел генерал-майора Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Военачальника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. О смягчении меры пресечения ходатайствовал военный следователь главка СК РФ, Попова отпустили из-под стражи в зале суда.

Попова арестовали, а затем сняли с должности, 17 мая 2024 года. Следствие считает, что он причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката. В августе того же года военачальник допускал, что вернется на спецоперацию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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