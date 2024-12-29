СМИ: Минобороны согласилось вернуть на СВО обвиняемого в мошенничестве генерал-майора Попова

Теперь Попов, добавили источники издания, ждет оформления соответствующих документов. При этом суд над ним не прекращался, заседания идут в Тамбове



В середине июля 2024 года 235-й Гарнизонный военный суд перевел генерал-майора Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Военачальника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. О смягчении меры пресечения ходатайствовал военный следователь главка СК РФ, Попова отпустили из-под стражи в зале суда.



Попова арестовали, а затем сняли с должности, 17 мая 2024 года. Следствие считает, что он причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката. В августе того же года военачальник допускал, что вернется на спецоперацию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

