Генерал Попов допустил возможность возвращения на спецоперацию

Генерал-майор Иван Попов, который в настоящее время находится под следствием по обвинению в мошенничестве, не исключил возможности возвращения на спецоперацию, сообщает Telegram-канал Mash.

После судебного заседания он отметил, что если «на войну берут, то лучше не отказываться», а если «не зовут», то «не стоит напрашиваться». Ранее Попов неоднократно выражал желание вернуться в зону боевых действий.

Следственный комитет завершил следственные действия по делу генерала Попова

В мае 2024 года Иван Попов был задержан и арестован, а позже переведен под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Позднее ему также предъявили обвинение в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК).

Расследование касается кражи металлоконструкций на сумму более 105 млн рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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