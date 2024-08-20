Генерал Попов допустил возможность возвращения на спецоперацию

Генерал-майор Иван Попов, который в настоящее время находится под следствием по обвинению в мошенничестве, не исключил возможности возвращения на спецоперацию, сообщает Telegram-канал Mash.

После судебного заседания он отметил, что если «на войну берут, то лучше не отказываться», а если «не зовут», то «не стоит напрашиваться». Ранее Попов неоднократно выражал желание вернуться в зону боевых действий.