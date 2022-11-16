СМИ: Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на жителей новых регионов

В ведомстве уточнили, что все реализуемые в России ипотечные программы в полном объеме распространяются на новых граждан страны.

До этого Центробанк обсуждал с некоторыми кредитными организациями предоставление финансовых услуг жителям новых регионов, пишет РИА ФАН. В частности, сложность заключалась в том, что не у всех граждан уточнен миграционный статус: некоторые из жителей новых территорий не имеют вида на жительство или российского паспорта, отмечает телеканал «360».

