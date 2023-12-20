СМИ: Минфин не поддержал новый законопроект о похоронном деле
Новая версия законопроекта о похоронном деле, подготовленная Минстроем, прошла все ведомства, кроме Минфина, пишет «Коммерсантъ».
В текущих экономических условиях Минфин не видит источник средств в региональных и муниципальных бюджетах для создания реестра кладбищ и мест захоронений. Эксперты издания предположили, что вопрос финансирования можно решить, передав его на федеральный уровень.
Проект закона о похоронном деле направили в правительство и прочие министерства еще летом. Минстрой предложил создание реестра, который выведет в правовое поле действующие похоронные бюро, кладбища и крематории.
Ранее президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев в пресс-центре НСН рассказал о том, что в России на данный момент действует от 100 до 500 тысяч неучтенных кладбищ, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru