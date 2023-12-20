СМИ: Минфин не поддержал новый законопроект о похоронном деле

В текущих экономических условиях Минфин не видит источник средств в региональных и муниципальных бюджетах для создания реестра кладбищ и мест захоронений. Эксперты издания предположили, что вопрос финансирования можно решить, передав его на федеральный уровень.

Проект закона о похоронном деле направили в правительство и прочие министерства еще летом. Минстрой предложил создание реестра, который выведет в правовое поле действующие похоронные бюро, кладбища и крематории.

Ранее президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев в пресс-центре НСН рассказал о том, что в России на данный момент действует от 100 до 500 тысяч неучтенных кладбищ, сообщает «Радиоточка НСН».

