Ассоциация крематориев заявила о расхождении данных по числу кладбищ в России
Президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев заявил, что в стране от 100 до 500 тысяч неучтенных кладбищ, которые необходимо «узаконить».
В России от 100 до 500 тысяч неучтенных кладбищ, которые не выдают никаких официальных документов при захоронении, заявил президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев в пресс-центре НСН.
«У нас на сегодняшний день числится кладбищ, по данным Минстроя, всего 82 тысяч. По данным экспертов по землепользованию, 180 тысяч. По данным Союза похоронных организаций, числится 600 тысяч кладбищ. То есть, не учтено от 100 до 500 тысяч кладбищ. Они есть, мы ездим по регионам и видим это. Это надо все узаконить, потому что с них никто налоги не платит. А родственник в случае захоронения на таких кладбищах не получает никаких документов. Это проблема, которую надо решать», - отметил он.
Ранее депутат Госдумы РФ (автор нового законопроекта) Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН раскрыла детали нового законопроекта о похоронном деле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru