СМИ: Миллионы россиян могут лишиться доступа к семейной ипотеке
Повышение ставки по семейной ипотеке для пар с одним ребенком с 6% до 10–12% может существенно ограничить доступность программы для миллионов российских семей, сообщают «Известия».
В случае реализации этих планов около 3 млн домохозяйств могут лишиться возможности воспользоваться льготным кредитованием. Дело в том, что ежемесячный платеж по ипотеке может увеличиться в 1,5 раза, а общая переплата за весь срок кредита — в 2,5 раза. Так как семьи с одним ребенком составляют более половины всех домохозяйств с детьми, изменение условий затронет значительную часть потенциальных заемщиков.
Аналитики предполагают, что в преддверии изменений может возникнуть ажиотажный спрос на программу, аналогичный традиционным всплескам активности перед корректировкой льготных условий. Однако после введения новых ставок вероятно существенное сокращение числа одобренных ипотечных заявок.
Данная мера является частью обсуждаемой реформы, направленной на адресное распределение государственной поддержки, при которой сохранение льготных условий предполагается для семей с двумя и более детьми.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что рост ставки по семейной ипотеке вынудит молодые пары откладывать рождение первого ребёнка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
