СМИ: миллиардера Дмитрия Володина задержали в Нижнем Новгороде за взятку

По месту жительства и в офисах компаний Володина прошли обыски. По информации агентства, инцидент с задержанием экс-депутата произошел в среду, 21 августа.

Другие подробности по делу пока не разглашаются. Известно, что задержанному бизнесмену принадлежат около 10 компаний.

Ранее замглавы департамента Минобрнауки Журавлева арестовали за взятку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

