СМИ: миллиардера Дмитрия Володина задержали в Нижнем Новгороде за взятку
22 августа 202416:50
Бывшего депутата и миллиардера Дмитрия Володина задержали в Нижнем Новгороде при попытке дать взятку сотруднику Росреестра, сообщает агентство «Говорит Нижний».
По месту жительства и в офисах компаний Володина прошли обыски. По информации агентства, инцидент с задержанием экс-депутата произошел в среду, 21 августа.
Другие подробности по делу пока не разглашаются. Известно, что задержанному бизнесмену принадлежат около 10 компаний.
Ранее замглавы департамента Минобрнауки Журавлева арестовали за взятку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru