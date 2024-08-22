СМИ: миллиардера Дмитрия Володина задержали в Нижнем Новгороде за взятку

Бывшего депутата и миллиардера Дмитрия Володина задержали в Нижнем Новгороде при попытке дать взятку сотруднику Росреестра, сообщает агентство «Говорит Нижний».

Задержан экс-глава администрации Астрахани Полумордвинов

По месту жительства и в офисах компаний Володина прошли обыски. По информации агентства, инцидент с задержанием экс-депутата произошел в среду, 21 августа.

Другие подробности по делу пока не разглашаются. Известно, что задержанному бизнесмену принадлежат около 10 компаний.

Ранее замглавы департамента Минобрнауки Журавлева арестовали за взятку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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