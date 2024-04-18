СМИ: Миллиардер Хауб инсценировал гибель и сбежал в Москву
Немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб, который считался погибшим после исчезновения в Альпах в 2018 году, может проживать в Москве. Об этом сообщила немецкая телекомпания RTL, выпустившая собственный фильм-расследование.
Хауб был главой и совладельцем сети супермаркетов Tengelmann Group, отмечает телеканал «360». Его состояние оценивали в $6,4 млрд. Бизнесмен пропал во время катания на лыжах, были организованы поиски, однако тело Хауба не обнаружили.
По данным RTL, брат предпринимателя Кристиан Хауб знал об инсценировке гибели родственника и говорил неправду. После исчезновения миллиардера брат занял место в руководстве компании. Новый руководитель поручил службе безопасности пресечь распространение «альтернативных» версий исчезновения Хауба.
Как выяснили журналисты, за три дня до пропажи бизнесмен 13 раз звонил на номер россиянки Вероники Ермиловой. В разные годы Хауб и женщина одновременно находились в Москве, Сочи, других городах. Кроме того, в мае 2009-го они ехали в разных купе одного поезда Москва - Санкт-Петербург. В то время Ермилова возглавляла петербургское турагентство. По данным из открытых источников, сейчас россиянка занимает пост директора по маркетингу компании Russian Event.
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