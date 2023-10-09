СМИ: Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль

Основатель Альфа-банка Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль и планирует регулярно приезжать в Россию, пишет РБК со ссылкой на близкие к бизнесмену источники.

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Сейчас Фридман, по данным издания, находится в Москве. В пресс-службе банка подтвердили эту информацию и добавили, что он в ближайшее время «планирует посещать Россию регулярно».

Ранее в сентябре Великобритания ввела против Фридмана транспортные санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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