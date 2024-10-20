СМИ: Михаил Ефремов не освободится по УДО до Нового года

Актер Михаил Ефремов встретит 2025 год в исправительной колонии. Об этом со ссылкой на его адвоката пишет Telegram-канал Mash.

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По словам адвоката, прошений об условно-досрочном освобождении еще не подано. Сейчас защита актера собирает необходимые справки.

Как отмечает издание, у администрации колонии есть претензии к Ефремову из-за нарушений режима и правил внешнего вида. Также сотрудники колонии не подтверждают ухудшения состояния здоровья актера.

Ранее адвокат Ефремова опроверг сообщения о том, что актер потерял способность говорить, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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