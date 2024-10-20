«Shot»: Обострение болезни актера Ефремова может ускорить его выход из колонии
Обострение болезни легких актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДПТ, может ускорить его выход из колонии. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
По данным источника, артист якобы может освободиться из мест лишения свободы уже к Новому году. Так, согласно информации издания, возможность выйти из колонии по УДО возникла у Ефремова из-за серьезного обострения хронической обструктивной болезни легких.
Каналу стало известно, что в медчасти Белгородской колонии, где артист отбывает наказание, ему дают противовоспалительные таблетки, иммунодепрессанты и ингаляционные бронходилататоры. Отмечается, что Ефремов не испытывает проблем с медикаментами. При этом, по данным источника, актеру также передают лекарства родственники и адвокаты.
Между тем, в настоящий момент решается вопрос об отправке Ефремова в госклинику на компьютерную томографию. Известно, что сейчас медики оценивают состояние знаменитости, как удовлетворительное, однако сам актер жалуется на трудности с дыханием.
До этого СМИ сообщили, что состояние Михаила Ефремова резко ухудшилось. Отмечалось, что актер с трудом дышит, почти не говорит и вынужден ежедневно посещать врача. При этом в управлении ФСИН по Белгородской области не подтвердили сообщения об ухудшении здоровья артиста.
Ранее адвокат Ефремова Юрий Падалко опроверг информацию о том, что актер не может говорить, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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