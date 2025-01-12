СМИ: Михаил Ефремов может отпроситься из колонии на похороны Евгении Добровольской
Приговоренный к тюремному заключению за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов может получить разрешение посетить похороны Евгении Добровольской, своей бывшей жены. Об этом в беседе с aif.ru рассказал адвокат Иван Мельников.
Как пояснил юрист, руководство колонии имеет право выдавать краткосрочные «отпуски» для посещения заключенными похорон близких родственников. Мельников указал, что Ефремов в исправительном учреждении зарекомендовал себя хорошо, поэтому возможность подачи соответствующего заявления у него есть.
При этом Мельников считает, что руководство колонии все же вряд ли отпустит Ефремова, поскольку это может обернуться для всего ФСИН серьезным скандалом. Адвокаты актера от комментариев по данному вопросу отказались.
Ефремов — второй муж Евгении Добровольской, прощание с актрисой пройдет 14-го января. Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН отмечал, что смерть Добровольской станет для Михаила Ефремова ударом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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