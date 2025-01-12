СМИ: Михаил Ефремов может отпроситься из колонии на похороны Евгении Добровольской

Приговоренный к тюремному заключению за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов может получить разрешение посетить похороны Евгении Добровольской, своей бывшей жены. Об этом в беседе с aif.ru рассказал адвокат Иван Мельников.

Как пояснил юрист, руководство колонии имеет право выдавать краткосрочные «отпуски» для посещения заключенными похорон близких родственников. Мельников указал, что Ефремов в исправительном учреждении зарекомендовал себя хорошо, поэтому возможность подачи соответствующего заявления у него есть.