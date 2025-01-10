Шнейдеров: Смерть Добровольской станет ударом для ее экс-супруга Михаила Ефремова
Кинокритик Давид Шнейдеров, который был знаком с Евгений Добровольской, поделился с НСН воспоминаниями о народной артистке России.
Новость о смерти народной артистки России Евгении Добровольской станет ударом для ее бывшего мужа Михаила Ефремова, рассказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров, который был лично знаком с актрисой.
«С Женей был знаком, когда она еще была женой Миши Ефремова. Когда прочитал, что ее не стало, вспомнил, как однажды с ней и Наташей Громушкиной ехали с какого-то фестиваля. Мы всю ночь сидели в купе и не спали, разговаривали втроем. Нам было настолько комфортно и хорошо друг с другом. Она была удивительно глубокий, искренний, очень открытый человечек. Мне безумно жаль, что она ушла. Когда Миша это узнает, для него новость, конечно, станет ударом. Очень грустно. Она замечательная актриса, была чудесной на сцене МХАТа, очень хороша в кино», - рассказал он.
Как добавил собеседник НСН, Добровольская была разноплановой, органичной и талантливой артисткой.
«Она играла разные роли и в комедиях, и в серьезных драмах, и в криминальных фильмах. Ей достаточно легко все давалось, МХАТ – это хорошая школа. Она была актрисой классической русской театральной школы. Была очень органична, даже трудно выделить какие-то отдельные роли», - поделился он.
Ранее о смерти актрисы сообщили в Московском Художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова, в котором Добровольская служила с 1991 года. Последний год артистка боролась с тяжелой болезнью, передает «Радиоточка НСН».
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