СМИ: Михаил Ефремов избавился от части московской недвижимости на 200 млн рублей
Актер Михаил Ефремов избавился от части своей недвижимости в Москве стоимостью в почти 200 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, свою купленную в 2011 году шестикомнатную квартиру площадью около 150 квадратных метров в историческом доме в Плотниковом переулке Ефремов подарил бывшей жене Софье Кругликовой. Артист решил избежать судебных тяжб и переписал на экс-супругу квартиру, стоимость которой может оцениваться в 140 млн рублей.
Кроме того, актер переписал половину доли квартиры на Тверской улице, которую получил в наследство от дяди. Недвижимость стоимостью около 90 млн рублей находится в совместном владении у бывших супругов.
Ранее стало известно, что Ефремов присоединился к коллективу театра «Мастерская 12» под руководством Никиты Михалкова и в декабре выйдет на сцену в главной роли в спектакле «Без свидетелей», пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- По стопам Сунака: Почему отставка британского премьера Стармера неизбежна
- Сойти с пика: Кому выгодно подать на рефинансирование кредитов
- Мутко: 18 млн семей купили жилье с помощью ипотеки
- СМИ: Михаил Ефремов избавился от части московской недвижимости на 200 млн рублей
- «Динамо» опровергло информацию о возможном уходе Карпина
- В Приангарье поддержали закон о запрете склонения к абортам
- «Необъяснимо» хуже прогноза: На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря
- В ЦБ объяснили, почему банки останавливают подозрительные переводы
- В ВС России создали войска беспилотных систем
- Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Тольятти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru