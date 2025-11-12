СМИ: Михаил Ефремов избавился от части московской недвижимости на 200 млн рублей

Актер Михаил Ефремов избавился от части своей недвижимости в Москве стоимостью в почти 200 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, свою купленную в 2011 году шестикомнатную квартиру площадью около 150 квадратных метров в историческом доме в Плотниковом переулке Ефремов подарил бывшей жене Софье Кругликовой. Артист решил избежать судебных тяжб и переписал на экс-супругу квартиру, стоимость которой может оцениваться в 140 млн рублей.

Кроме того, актер переписал половину доли квартиры на Тверской улице, которую получил в наследство от дяди. Недвижимость стоимостью около 90 млн рублей находится в совместном владении у бывших супругов.

Ранее стало известно, что Ефремов присоединился к коллективу театра «Мастерская 12» под руководством Никиты Михалкова и в декабре выйдет на сцену в главной роли в спектакле «Без свидетелей», пишет 360.ru.

