СМИ: Мигрантам-строителям предложили запретить смену места работы
Минстрой предложил обязать трудовых мигрантов, которые работают в России по патенту, трудиться только у одного работодателя, при этом название организации будет фиксироваться в патенте. Об этом пишут Известия.
Министерство доработало план поддержки строительной отрасли, в котором прописали инициативу. Документ внесен на согласование в аппарат правительства. Минстрой предложил запустить новый порядок в строительной сфере с апреля-июня 2025 года в зависимости от процедур согласования.
В ведомстве ожидают, что изменения помогут снизить текучесть кадров и усилить контроль за трудовыми мигрантами. Минтруд не выразил концептуальных возражений относительно инициативы, подчеркнув, что она направлена на поддержку строительной отрасли и привлечение квалифицированных работников в порядке организованного набора и поспособствует «восполнению дефицита кадров в одной из важнейших сфер экономики». В свою очередь, в Минстрое уточнили, что в сферах строительства и ЖКХ работают около 1 млн иностранцев.
Ранее президент Владимир Путин предложил для урегулирования вопроса с трудовыми мигрантами увеличивать производительность труда и создать отдельный центр в рамках МВД, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru