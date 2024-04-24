СМИ: Microsoft продлевает лицензии россиянам после решения о блокировке

Ранее в IT-корпорации заявляли о блокировке работы лицензий с 20 марта 2024 года. Однако, по словам источника агентства, на данный момент российские пользователи могут продлить их в отдельных каналах продаж. При этом решение о блокировке сервисов в России актуально, но затронет не все компании.

Другой источник сообщает, что подобное поведение компании связано с нежеланием терять российский рынок и наработанную клиентскую базу.

Ранее компания Microsoft уведомила российский клиентов о приостановке доступа к облачным сервисам в рамках двенадцатого пакета санкций Евросоюза, предполагающего запрет на поставки в РФ программного обеспечения для бизнес-аналитики, сообщает «Радиоточка НСН».

