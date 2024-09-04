СМИ: Миа Бойка попросила родителей квадроберши забрать заявление
Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) попросила родителей девочки-квадробера из Надыма забрать заявление в полицию, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на мать ребенка.
По сообщениям СМИ, женщина уточнила, что помощник артистки связался с ней и пригласил ее вместе с дочерью посетить Москву для эксклюзивной встречи с исполнительницей.
Однако родители пока не согласились на подобное предложение. Они также сообщили, что после ситуации на концерте ребенок подвергся буллингу в школе.
В ходе выступления в Надыме Mia Boyka сначала позвала на сцену потерявшуюся девочку в маске котика, а потом раскритиковала ее за увлечение квадробингом. Однако доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил «Радиоточке НСН», что в данной ситуации нет состава правонарушения. По его словам, в этом случае артистка заслуживает лишь общественного порицания, поскольку инцидент является для нее пиаром.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru