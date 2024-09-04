СМИ: Миа Бойка попросила родителей квадроберши забрать заявление

По сообщениям СМИ, женщина уточнила, что помощник артистки связался с ней и пригласил ее вместе с дочерью посетить Москву для эксклюзивной встречи с исполнительницей.

Однако родители пока не согласились на подобное предложение. Они также сообщили, что после ситуации на концерте ребенок подвергся буллингу в школе.

В ходе выступления в Надыме Mia Boyka сначала позвала на сцену потерявшуюся девочку в маске котика, а потом раскритиковала ее за увлечение квадробингом. Однако доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил «Радиоточке НСН», что в данной ситуации нет состава правонарушения. По его словам, в этом случае артистка заслуживает лишь общественного порицания, поскольку инцидент является для нее пиаром.

