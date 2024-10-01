СМИ: Международный разработчик софта ABBYY уволил российских сотрудников

Крупный международный разработчик софта для обработки документов и словарей ABBYY сократил всех программистов с российским гражданством, сообщает Telegram-канал Mash/

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Уточняется, что увольнения прошли в офисах компании на Кипре, в Белграде и Будапеште.

По данным СМИ, сотрудникам компании запретили писать сообщения, снимать видео или записывать аудио в момент встречи с руководством. При этом сразу после официального объявления им ограничили корпоративные доступы. Уволенные специалисты убеждены, что таким образом компания решила сэкономить, наняв вместо российских сотрудников индийских разработчиков.

Компани ABBYY ушла из России в 2022 году, предложив российским разработчикам переехать и продолжить работать на компанию, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:It-специалистыУвольнение

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