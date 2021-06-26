СМИ: Мэрлин Мэнсон решил сдаться полиции

Американский музыкант Мэрилин Мэнсон собирается сдаться в полицейском участке Лос-Анджелеса после обвинений, предъявленных артисту в связи с нападением в 2019 году. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на полицию.

На Мэрилина Мэнсона снова подали в суд за насилие и побои

Когда именно звезда сдастся, не известно, отметил глава полиции Гилфорда Энтони Бин Бёрпи. По его словам, Мэнсона могут оштрафовать на сумму до двух тысяч долларов или отправить с тюрьму сроком до одного года или штрафа в размере.

Ранее в полиции штата Нью-Гэмпшир выдали ордер на арест Мэнсона в связи с обвинением в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорде в 2019 году.

Напомним, в США женщина, чье имя не разглашается, обратилась в суд с иском против музыканта Мэрилина Мэнсона (Брайана Хью Уорнера). Истица обвиняет его в изнасиловании, пишет американский журнал People.

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Фото: instagram/marilynmanson
ТЕГИ:СШАМузыкантыОбвинение
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