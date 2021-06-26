СМИ: Мэрлин Мэнсон решил сдаться полиции
Американский музыкант Мэрилин Мэнсон собирается сдаться в полицейском участке Лос-Анджелеса после обвинений, предъявленных артисту в связи с нападением в 2019 году. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Когда именно звезда сдастся, не известно, отметил глава полиции Гилфорда Энтони Бин Бёрпи. По его словам, Мэнсона могут оштрафовать на сумму до двух тысяч долларов или отправить с тюрьму сроком до одного года или штрафа в размере.
Ранее в полиции штата Нью-Гэмпшир выдали ордер на арест Мэнсона в связи с обвинением в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорде в 2019 году.
Напомним, в США женщина, чье имя не разглашается, обратилась в суд с иском против музыканта Мэрилина Мэнсона (Брайана Хью Уорнера). Истица обвиняет его в изнасиловании, пишет американский журнал People.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+21 665 / сут.
Умерли
133 тыс.+619 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+14 347 / сут.
- В России за прошедшие сутки выявили 21 665 новых случаев коронавируса
- Удмуртия вслед на рядом регионов приостановила вакцинацию из-за дефицита вакцин
- Житель Ивановской области расстрелял троих человек
- СМИ: Мэрлин Мэнсон решил сдаться полиции
- В России с 1 июля ужесточат правила техосмотра подержанных автомобилей
- В Госдепе заявили, что США и Франция не позволят Китаю играть доминирующую роль в мире
- Центробанк отменит часть послаблений из-за COVID-19
- В Москве движение в строну Рязанского проспекта перекрыли из-за аварии
- Депутат Бундестага оценил последствия отключения России от SWIFT
- В Турции начнут строительство канала в обход Босфора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru