СМИ: Мэрлин Мэнсон решил сдаться полиции

Когда именно звезда сдастся, не известно, отметил глава полиции Гилфорда Энтони Бин Бёрпи. По его словам, Мэнсона могут оштрафовать на сумму до двух тысяч долларов или отправить с тюрьму сроком до одного года или штрафа в размере.

Ранее в полиции штата Нью-Гэмпшир выдали ордер на арест Мэнсона в связи с обвинением в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорде в 2019 году.

Напомним, в США женщина, чье имя не разглашается, обратилась в суд с иском против музыканта Мэрилина Мэнсона (Брайана Хью Уорнера). Истица обвиняет его в изнасиловании, пишет американский журнал People.

