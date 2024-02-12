Мэрия Перми объяснила уничтожение техники Apple
Администрация Перми провела тендер на уничтожение 26 единиц техники Apple, поскольку экспертиза признала устройства неработоспособными, а их ремонт нецелесообразным. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Технические средства, которые подлежат утилизации, были закуплены в период с 2000 до 2016 год для обеспечения деятельности муниципальных служащих. По данным источников издания, плановая замена вышедшей из эксплуатации техники в мэрии Перми проводится ежегодно.
Как сообщает СМИ, цена контракта составила 1282,44 рубля, на данный момент договор с исполнителем услуг находится в стадии заключения. Затем в течение 15 рабочих дней технические средства будут утилизированы.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что в России начали объявлять тендеры на уничтожение техники компании Apple после введения запрета для госслужащих и чиновников на ее использование. При этом депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал тендеры на уничтожение техники Apple показателем глупости либо коррумпированности чиновников.
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