СМИ: Mercedes-Benz отзывает более 27 тысяч автомобилей из-за проблем с двигателем

Причиной отзывной кампании стал риск перегрева или остановки двигателя из-за программного обеспечения блока управления двигателем. Это может привести к возгоранию или ДТП.

Отзывная кампания коснется некоторых люксовых седанов Mercedes и Maybach S580 2021-2023 годов выпуска.

Ранее стало известно, что утилизационный сбор на автомобили из-за границы с 1 октября станет значительно выше — 1,2 миллиона рублей на машины с объемом двигателя выше двух литров, напоминает «Свободная пресса».

