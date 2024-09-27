СМИ: Mercedes-Benz отзывает более 27 тысяч автомобилей из-за проблем с двигателем
Компания Mercedes-Benz отзывает более 27 тысяч автомобилей в США, передает агентство Reuters.
Причиной отзывной кампании стал риск перегрева или остановки двигателя из-за программного обеспечения блока управления двигателем. Это может привести к возгоранию или ДТП.
Отзывная кампания коснется некоторых люксовых седанов Mercedes и Maybach S580 2021-2023 годов выпуска.
Ранее стало известно, что утилизационный сбор на автомобили из-за границы с 1 октября станет значительно выше — 1,2 миллиона рублей на машины с объемом двигателя выше двух литров, напоминает «Свободная пресса».
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