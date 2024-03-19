СМИ: Мэр Нижнего Тагила пообещал разобраться с пропустившими выборы бюджетниками
Люди, которые получают зарплату от государства, не могут игнорировать выборы президента. Как сообщает Telegram-канал «Короче, Тагил», такое заявление сделал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Выступая на открытии после ремонта Центра амбулаторной онкологической помощи пациентам при ГБ №4, он пообещал разобраться с бюджетниками, которые не участвовали в голосовании.
«Сейчас за месяц всех прошерстим, был или не был. Давайте так: или мы в одной команде, или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут», - заключил Пинаев.
Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил исключать граждан из списка избирателей, если они три раза не примут участия в голосовании на выборах разного уровня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru