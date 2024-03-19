СМИ: Мэр Нижнего Тагила пообещал разобраться с пропустившими выборы бюджетниками

Выступая на открытии после ремонта Центра амбулаторной онкологической помощи пациентам при ГБ №4, он пообещал разобраться с бюджетниками, которые не участвовали в голосовании.

«Сейчас за месяц всех прошерстим, был или не был. Давайте так: или мы в одной команде, или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут», - заключил Пинаев.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил исключать граждан из списка избирателей, если они три раза не примут участия в голосовании на выборах разного уровня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

