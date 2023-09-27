СМИ: МЧС готовит новые правила укрытия людей в метро

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами закупить не меньше 500 новых вагонов поездов «Москва-2020» для столичного метро до 2026 года. Глава столицы рассказал, что первый поезд «Москва-2020» появился в метро три года назад. Сейчас в московском метро ходят больше 1100 современных вагонов.Власти города заботятся о безопасности столичного транспорта и делают все для того, чтобы жители использовали подземные, наземные и другие виды транспорта в максимальном комфорте, передает «Радиоточка НСН».

