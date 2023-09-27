СМИ: МЧС готовит новые правила укрытия людей в метро
МЧС готовит новые правила укрытия людей в метро, обновления к нормативам 2016 года разрабатывают специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и ЧС, передает РИА Новости.
Новые требования учтут потребности маломобильных граждан, которые могут потребоваться при использовании метрополитена в качестве укрытия. О деталях нововведений сообщат позже.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами закупить не меньше 500 новых вагонов поездов «Москва-2020» для столичного метро до 2026 года. Глава столицы рассказал, что первый поезд «Москва-2020» появился в метро три года назад. Сейчас в московском метро ходят больше 1100 современных вагонов.Власти города заботятся о безопасности столичного транспорта и делают все для того, чтобы жители использовали подземные, наземные и другие виды транспорта в максимальном комфорте, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru