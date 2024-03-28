СМИ: Математику Мифтахову запросили три года колонии за оправдание терроризма

Гособвинение попросило отправить в колонию обвиняемого в оправдании терроризма экс-аспиранта МГУ Азата Мифтахова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает Telegram-канал «Контекст».

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По версии следствия, математик, отбывавший срок по делу о поджоге офиса «Единой России» в Ховрино, во время просмотра телевизора с другими заключенными одобрил взрыв в архангельском управлении ФСБ в 2018 году.

Прокурор попросил посадить Мифтахова на три года. Математик свою вину не признал.

Ранее Мифтахов был задержан сотрудниками ФСБ на выходе из колонии, где отбыл срок по статье о хулиганстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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