СМИ: Математику Мифтахову запросили три года колонии за оправдание терроризма
Гособвинение попросило отправить в колонию обвиняемого в оправдании терроризма экс-аспиранта МГУ Азата Мифтахова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает Telegram-канал «Контекст».
По версии следствия, математик, отбывавший срок по делу о поджоге офиса «Единой России» в Ховрино, во время просмотра телевизора с другими заключенными одобрил взрыв в архангельском управлении ФСБ в 2018 году.
Прокурор попросил посадить Мифтахова на три года. Математик свою вину не признал.
Ранее Мифтахов был задержан сотрудниками ФСБ на выходе из колонии, где отбыл срок по статье о хулиганстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru