Максим Покровский потребовал снять с него статус иноагента

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента) подал иск на Минюст с требованием об исключении из реестра иноагентов. Об этом сообщается в картотеке дел Замоскворецкого суда Москвы.

Суд отказался исключить Земфиру из реестра иноагентов

Соответствующее заседание суда состоится 17 июля.

Покровский был признан иноагентом в марте. Музыкант проживает в США и имеет американское гражданство.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить признанного иностранным агентом актера и музыканта Семена Слепакова из реестра иноагентов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:Ногу СвелоМузыкантыИноагентыМинюст РФМаксим Покровский

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