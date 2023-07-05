Максим Покровский потребовал снять с него статус иноагента
Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента) подал иск на Минюст с требованием об исключении из реестра иноагентов. Об этом сообщается в картотеке дел Замоскворецкого суда Москвы.
Соответствующее заседание суда состоится 17 июля.
Покровский был признан иноагентом в марте. Музыкант проживает в США и имеет американское гражданство.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить признанного иностранным агентом актера и музыканта Семена Слепакова из реестра иноагентов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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