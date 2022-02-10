СМИ: Лигу безопасного интернета покинули операторы связи и ряд других компаний
Операторы связи и интернет-компании вышли из Лиги безопасного интернета, пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, на сайте организации пустует раздел, в котором ранее были указаны участники ЛБИ. В частности, из списка исчезли «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком» и МТС, «Лаборатория Касперского», несколько IT-компаний, некоммерческие фонды.
«Ростелеком», «Вымпелком» и «МегаФон» подтвердили информацию о выходе из Лиги, отметив, что организацию покинули все операторы: от них требовалось лишь формальное присутствие в списке участников.
Кроме того, «Коммерсантъ» сообщает, что основатель ЛБИ, владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев, больше не поддерживает организацию. По данным издания, в 2021 году Лига «нашла нового покровителя».
При этом в самой ЛБИ заявили, что в объединении проходит реорганизация попечительского совета, правления, состава членов, также планируется изменить устав и условия участия. Ожидается, что процесс завершится к апрелю нынешнего года.
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