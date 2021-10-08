Лига безопасного интернета попросила проверить песни девяти музыкантов
Лига безопасного интернета обратилась в МВД и Следственный комитет России с просьбой проверить композиции девяти исполнителей, в чьих песнях обнаружена пропаганда терроризма. Об этом сообщила директор организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
«В ходе изучения экспертами в социальных сетях страниц подростков, нападавших на учебные заведения, был составлен список музыкальных произведений, в которых содержатся призывы к насилию и нападениям на школы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды и вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений», — рассказала Мизулина в беседе с ТАСС.
Директор Лиги безопасного интернета подчеркнула, что данные произведения прослушивали все преступники, нападавшие на школы.
Эксперты считают, что указанные в обращении композиции оказывают деструктивное криминогенное влияние на сознание и поведение несовершеннолетних и представляют повышенную общественную опасность. По мнению Лиги безопасного интернета, «распространение подобных произведений должно быть ограничено на территории России».
О каких именно исполнителях и композициях идет речь, не уточняется.
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