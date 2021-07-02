СМИ: Лидер группы «Воскресение» госпитализирован с коронавирусом
Лидер группы «Воскресение» Алексей Романов госпитализирован с двухсторонней пневмонией, сообщает РФ-СМИ.
Отмечается, что Романов чувствовал себя нехорошо, начиная с 21 июля, у него наблюдался кашель и отдышка. После этого музыкант получил положительный ПЦР-тест, его забрали в московскую больницу из-за ухудшения самочувствия.
На данный момент врачи оценивают состояние музыканта как тяжелое.
Ранее сообщалось, что актёр и музыкант Пётр Мамонов госпитализирован с коронавирусом, он находится в реанимации, передает RT.
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