СМИ: Лидер группы «Воскресение» госпитализирован с коронавирусом

Лидер группы «Воскресение» Алексей Романов госпитализирован с двухсторонней пневмонией, сообщает РФ-СМИ.

Отмечается, что Романов чувствовал себя нехорошо, начиная с 21 июля, у него наблюдался кашель и отдышка. После этого музыкант получил положительный ПЦР-тест, его забрали в московскую больницу из-за ухудшения самочувствия.

Жена Петра Мамонова рассказала о крайне тяжелом состоянии артиста

На данный момент врачи оценивают состояние музыканта как тяжелое.

Ранее сообщалось, что актёр и музыкант Пётр Мамонов госпитализирован с коронавирусом, он находится в реанимации, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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