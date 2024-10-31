СМИ: Лидер группы «Сплин» продал загородный дом в Петербурге
Лидер группы «Сплин» Александр Васильев продал свой загородный дом в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным издания, артист, который уехал из России в 2022 году, провел сделку на минувшей неделе. Васильев продал дом площадью 395 квадратных метров и участок в 1200 «квадратов». Кадастровая стоимость недвижимости составляет около 39 млн рублей.
«Также, по нашим данным, у 55-летнего музыканта остались две квартиры в Петербурге: первая площадью 55,7 квадрата... вторая — в доме 1912 года постройки площадью 96,4 квадрата», — пишет Shot.
Объекты оцениваются в 7,8 млн и 21,5 млн рублей.
Ранее СМИ сообщили, что уехавший за границу комик Александр Незлобин продал свою последнюю недвижимость в Москве — двухкомнатную квартиру в Пресненском районе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru