СМИ: Лидер группы «Сплин» продал загородный дом в Петербурге

Лидер группы «Сплин» Александр Васильев продал свой загородный дом в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, артист, который уехал из России в 2022 году, провел сделку на минувшей неделе. Васильев продал дом площадью 395 квадратных метров и участок в 1200 «квадратов». Кадастровая стоимость недвижимости составляет около 39 млн рублей.

«Также, по нашим данным, у 55-летнего музыканта остались две квартиры в Петербурге: первая площадью 55,7 квадрата... вторая — в доме 1912 года постройки площадью 96,4 квадрата», — пишет Shot.

Объекты оцениваются в 7,8 млн и 21,5 млн рублей.

Ранее СМИ сообщили, что уехавший за границу комик Александр Незлобин продал свою последнюю недвижимость в Москве — двухкомнатную квартиру в Пресненском районе.

